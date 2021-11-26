صيادون فرنسيون يعطلون حركة المرور احتجاجا على حقوق الصيد

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وقام عدد من قوارب الصيد بمنع الوصول إلى الميناء في إطار احتجاج استمر ساعة ونصف الساعة.

وأغلق الصيادون أيضا المحطة المتواجدة في نفق المانش مانعين وصول آليات الشحن، وذلك للمطالبة بتسوية نزاعات صيد السمك مع المملكة المتحدة. وقام الصيادون بإغلاق الطريق المؤدي إلى المحطة على الجانب الفرنسي، بعشرات الشاحنات والسيارات.

وهددت نقابة صيد الأسماك بإجراءات أخرى بما في ذلك المنتجات المستوردة من المملكة المتحدة.

وتعتمد بريطانيا على الموانئِ الفرنسية، بالنسبة لواردات الأغذية الطازجة، وأيُّ حصار ممتد قد يتسبب في تكاليف كبيرة.