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محمد الروسان: مشروع الماء مقابل الكهرباء خطوة أولى باتجاه تحقيق صفقة ترامب

الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

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