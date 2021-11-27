دعوة فلسطينية للتصدي أمام استفزاز رئيس كيان الاحتلال في المسجد الإبراهيمي

العالم - فلسطين

وقال القيادي في "حماس" إسماعيل رضوان: إن "عزم رئيس الكيان الصهيوني يتسحاق هرتسوغ على إضاءة الشمعة الأولى بمناسبة ما يسمى بـ"عيد الأنوار" التلمودي في المسجد الإبراهيمي في الخليل الأحد القادم، يمثل استفزازًا لمشاعر شعبنا الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا لحرمة المسجد الإبراهيمي، والاحتلال يتحمل المسؤولية كاملةً عن تداعيات هذا الاعتداء".



ودعا رضوان أهالي القدس والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948، إلى الرباط في المسجد الأقصى والدفاع عنه إزاء محاولات الاحتلال تهويد حائط البراق بنصب شمعدان ضخم في ساحة البراق استعدادًا للاحتفال بما يسمى "عيد الأنوار".



وأكد أن "المسجد الإبراهيمي وحائط البراق والمسجد الأقصى ملك إسلامي، ولن يفلح الاحتلال في قلب الحقائق وفرض وقائع جديدة على الأرض".

