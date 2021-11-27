دعوات لتظاهرة إلكترونية دعما لمحافظ شبوة بالتزامن مع مخطط إماراتي يستهدف المحافظة

العالم - اليمن

وقال بلاغ صادر عن اللجنة المنظمة للحملة، إن التظاهرة الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي ستنطلق الساعة الرابعة عصر السبت، دعما لمحافظة شبوة، ورجل التنمية على الوسم "شبوه 3 اعوام من التنمية".

ولفت إلى أن الحملة تأتي بالتزامن مع مرور ثلاثة أعوام على تولي بن عديو، ادارة المحافظة وما قدمه خلال هذه السنوات منذ تعينه في 26 نوفمبر 2018م من نموذج إيجابي في التنمية والنهضة بالمحافظة.

وتحشد الإمارات، كل إمكاناتها الإعلامية والميدانية، منذ أسابيع، لتنفيذ مخطط يهدف لنشر الفوضى بالمحافظة التي لم تتمكن من السيطرة عليها، عبر أذرعها المليشاوية، كما في عدد من المحافظات الجنوبية.