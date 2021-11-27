واشنطن تعطل وصول الكهرباء الأردنية الى لبنان

العالم_لبنان

ونقلت الديار عن أوساط رفيع المستوى وذلك لاسباب سياسية ومتعلقة بالعقوبات والحصار على لبنان، حيث لم تمنح الاذن بعد ولم ترفع عقوبات واجراءات قانون قيصر عن الكهرباء الاردنية – السورية.

وذلك لان واشنطن تريد مكاسباً سياسية في لبنان وتضغط على لبنان والحكومة والمقاومة وتطوقهم وتحشرهم في الزاوية وتطلب تنازلات في ملف الحدود البحرية وترسيمها مع العدو جنوباً. وهذا لن يحصل مهما طال الزمان وبالتالي ستبقى العلاقات اللبنانية –السورية متأرجحة ومرتبطة بالوضع في المنطقة واي تسوية فيها.

و كان من المفترض أن ينقل الغاز عبر ما يُعرف بـ الخط العربي ، من الحدود الأردنية جنوبا إلى وسط سوريا ومنها إلى محطة لقياس الكمية قرب الحدود اللبنانية السورية ثم إلى لبنان

ويتفاوض لبنان منذ أكثر من سنة مع القاهرة لاستجرار الغاز عبر الأردن وسوريا، وفق ما كان مصدر مطلع على الملف، لكن العقوبات الأميركية على سوريا، وآخرها قانون قيصر، شكلت على الدوام عقبة أمام الاتفاق

ويقضي الاتفاق باستجرار الغاز المصري لتشغيل معامل لإنتاج الكهرباء في لبنان، وبإمداده بالطاقة الكهربائية من الأردن الذي يستورد أيضا الغاز المصري لإنتاج الطاقة التي كان يزود بها سوريا كذلك في الماضي.