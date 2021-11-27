بالفيديو..خطة اميركية خبيثة تستهدف لقمة عيش السوريين

العالم - خاص بالعالم

وقال حسام طالب لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية، ان البذور السامة التي ارسلتها واشنطن للمزارعين في الحسكة، ليست فقط تسمم المحصول بل تسمم التربة ايضا وحسب التقارير، بعد زراعة هذه البذور السامة تحتاج الارض الى سنة او ثلاثة سنوات لتصبح صالحة للزراعة مرة اخرى.

واوضح طالب حسن، ان الضغط على اميركا من قبل سوريا وحلفائها بات كبيراً، لذا واشنطن من خلال هذه الخطة الممنهجة تسعى ان تبقي اثر لها في الحصار على الشعب السوري.

ورأى طالب، ان واشنطن وتركيا يستهدفان الحسكة السورية بخطة خبيثة، واشنطن من خلال تدمير التربة وتركيا من خلال قطع مياه الفرات، وتاتي هذه الخطة في اطار تجويع الشعب، وتدمير الاقتصاد السوري كما حصل في قانون قيصرالجائر.

واشار حسام طالب حسن الى ان تحذيرات كبيرة وجهت من الحكومة السورية، ومحافظة الحسكة للمزرارعين بعدم استخدام هذه االبذور السامة، موكداً ان بذور القمح السورية ستصل من دمشق الى الحسكة رغم العراقيل من قبل مليشات قسد الانفصالية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..