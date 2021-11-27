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لقاح باستوكوفوك الإيراني يتميز بخصائص يمكن استخدامه لجميع الفئات العمرية

لقاح باستوكوفوك الإيراني يتميز بخصائص يمكن استخدامه لجميع الفئات العمرية
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس معهد "باستور" الايراني "علي رضا بيكلري"، ان نتائج المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح "باستوكوفوك" اظهرت أن اللقاح يمنح المناعة بنسبة 100 بالمائة ويمكن استخدامه لجيمع الفئات العمرية.

العالم - ايران

وقال بيكلري في مقابلة مع مراسل ارنا، اليوم السبت، استطاع هذا اللقاح الوقاية من المرض الشديد والاستشفاء في أكثر من 95 بالمائة من الحالات، وهو نجاح كبير.

وأضاف هذا اللقاح هو لقاح آمن وفعال وبفضل جهود الباحثين، تم توفيره للمواطنين وسيكون بالتأكيد أحد اللقاحات المقبولة في الأسواق العالمية.

وصرح بيكلري، إنه يمكن استخدام اللقاح لجميع الفئات العمرية، ولمواجهة عدة طفرات لفيروس كورونا وهناك العديد من الدول تريد لقاحا بهذه الخصائص.

و تابع بعد الحصول على ترخيص من منظمة الصحة العالمية، سنقوم بتصدير هذا اللقاح.

وأکد بیکلري، ان اللقاح المتاح حاليا يمنح مناعة ممتازة، وهو من أكثر اللقاحات أمانًا في العالم لمكافحة فيروس كوفيد19.

وهذا اللقاح انتاج مشترك لمعهد "فينلا" الكوبي ومعهد "باستور" الإيراني ويسمى في كوبا "سوبرانا 2" وفي إيران "باستوكوفوك".

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