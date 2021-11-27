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سنة و شهر سجن لصحافي اللبناني رضوان مرتضى

سنة و شهر سجن لصحافي اللبناني رضوان مرتضى
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

حكمت المحكمة العسكرية في لبنان على الصحافي رضوان مرتضي بالحبس لمدة  سنة و شهر.

العالم_لبنان

و حسب الوكالة الوطنية للاعلام اليوم السبت أن الصحافي رضوان مرتضى حوكم أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة وحضور ممثلة النيابة العامة العسكرية القاضي منى حنقير بجرم القدح والذم في حق المؤسسة العسكرية وقائدها العماد جوزاف عون، على خلفية كلامه عن مسؤولية الجيش في حادثة إنفجار مرفأ بيروت.
وثبت أن الصحافي مرتضى تبلغ موعد الجلسة بواسطة والدته المقيمة معه في سكن واحد، والتي تعهدت بإبلاغه موعد الجلسة فور حضوره.

وعلق مرتضى في حديث تلفزيوني على الحكم الغيابي الصادر من المحكمة العسكرية بحقه أنه كان معترض منذ البداية أن يحاكم في المحكمة العسكرية ولكن رئيس المحكمة أصر على محاكمته جاء بناءً على طلب من قائد الجيش العماد جوزيف عون وأنا أنحني أمام القضاء إذا كنت مخطئ.

واعتبر أن الاستمرار بالاصرار على محاكمتي في المحكمة العسكرية هو أصل المشكلة. وكشف أنه سيتقدم بطلب نقل الدعوى لمحكمة المطبوعات.

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