تفاصيل محاولة هروب 3 إرهابيين من سجن التاجي شمالي بغداد

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة أمنية مشتركة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة وفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من احباط محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن "التاجي" شمالي بغداد التابع لدائرة الإصلاح في وزارة العدل، حيث تم فتح النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن ولم يمتثلوا لاوامر القوة، حيث قتل أحدهم بينما استسلم الاثنان الاخران".

واضاف البيان، انه "تم فتح تحقيق بالحادث من قبل جهات مختصة".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفاد مصدر أمني، بأن قوات حماية سجن التاجي تمكنت من احباط محاولة هروب 3 سجناء محكومين بالسجن المؤبد.

فيما كشف موقع صابرين نيوز أن المقتول يدعى "عبد الرحمن الوسمي" وهو قيادي في داعش قتل أثناء محاولته الهروب من سجن التاجي.