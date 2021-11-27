شاهد.. مراسل العالم يتحدث عن أجواء الإنتخابات في الجزائر

العالم - مراسلون

وأضاف مراسل العالم في الجزائر أن أهمية هذه الإنتخابات هي كونها آخر عملية انتخابية لإعادة إنتخاب جميع مؤسسات الدولة الجزائرية بعد وصول الرئيس عبدالمجيد تبون الى الحكم والإنتخابات التشريعية والإستفتاء على الدستور.

وأكد مراسل العالم على أن هذه الإنتخابات تؤثر بشكل كبير على عمل المؤسسة التشريعية وسط مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية الجزائرية في هذه الإنتخابات.

و افتتحت الجزائر مكاتب التصويت، اليوم السبت في الثامنة صباحا، لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لعهدة تمتد خمس سنوات.

ومن المفترض أن تنتهي عملية التصويت في نفس اليوم في الساعة السابعة مساء، ولكن قد يتم تأخير إغلاق مكاتب التصويت بطلب من منسق مندوبيتها الولائية.

ويشارك في هذه المحليات 115230 مرشحا للمجالس البلدية و18993 للمجالس الولائية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

ستجري هذه الاستحقاقات تحت أعين 1.228.580 مؤطر ورقابة 182981 ملاحظا تابعا للأحزاب السياسية المشاركة.