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"قسد" تختطف عدداً من المدنيين السوريين بريف الحسكة

السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

اختطفت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من المدنيين في قرى ريف الحسكة الجنوبي واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

العالم-سوريا

وقالت مصادر محلية لـ سانا إن عدداً من العربات العسكرية التابعة لميليشيا “قسد” حاصرت قرى خربة التمر والليلي والطارقية جنوب مدينة الحسكة وقام مسلحو الميليشيا بتفتيش ومداهمة منازل المواطنين وخطفوا عددا من أهالي القرى واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وصعدت ميليشيا “قسد” بدعم من الاحتلال الأمريكي عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية وخطفت العشرات من الأهالي في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادت المئات من الشبان إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً لإجبارهم على القتال في صفوفها.

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