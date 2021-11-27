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الصحة الفلسطينية: المصاب بمتحور "أوميكرون" قد يتعرض لأعراض صعبة جدا

الصحة الفلسطينية: المصاب بمتحور
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحكومة رام الله، كمال الشخرة، إن هناك قلقا عالميا متزايدا من متحور "أوميكرون" الجديد.

العالم- فلسطين

وأضاف الشخرة، اليوم السبت، أن خطر المتحور الجديد يكون في سرعة انتشاره ونوع الإصابة به، مشيرا إلى أن المصاب بهذا المتحور قد يتعرض لأعراض صعبة جدا.

وأوضح أن وزارة الصحة على تواصل مع الدول المعنية لمعرفة طبيعة المتحور الجديد ومدى انتشاره، مؤكدا أن الطفرة الجديدة تحتاج إلى أجهزة لاكتشافها، سيتم العمل على توفيرها.

ونوه المتحدث بأن وزارة الصحة ستوصي بتشديد الإجراءات على المعابر والحدود، في إطار مكافحة تفشي متحور "أوميكرون" الجديد.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم السبت، عن تسجيل 3 وفيات، و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 149 حالة، بعد فحص 1976 عينة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأمس الجمعة قالت منظمة الصحة العالمية، إنها أطلقت على المتحور الجديد اسم "أوميكرون"، وهو متحور مقلق وينتشر بسرعة في مقاطعات عدة بدولة جنوب أفريقيا.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية حتى الآن توصيات للدول بعدم اتخاذ تدابير تقييد للسفر ما دامت قابلية تفشي المتحور الجديد التي رصدت أول مرة في جنوب إفريقيا لا تزال غير معروفة.

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