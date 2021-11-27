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حماس: تصعيد السلطة الفلسطينية ضد الأسرى المحررين "جريمة وطنية"

حماس: تصعيد السلطة الفلسطينية ضد الأسرى المحررين
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، تصعيد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ضد الأسرى المحررين في الضفة الغربية المحتلة.

العالم- فلسطين

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي: إن "اعتداء أجهزة أمن السلطة في الضفة على فعاليات الفصائل الفلسطينية الخاصة باستقبال الأسرى الذين يفرَج عنهم من سجون الاحتلال، وتكسير رايات الفصائل؛ جريمة وطنية وأخلاقية، وانتهاك لكل القيم الفلسطينية".

وأكد قاسم أن "هذا السلوك من السلطة ضد الفعاليات الوطنية في الضفة الغربية، لا يخدم إلا الاحتلال وسياسته في ملاحقة العمل المقاوم في الضفة".

وأشار إلى أن هذه الملاحقة من أجهزة أمن السلطة لفصائل العمل الوطني تتزامن مع تصاعد العدوان الصهيوني ضد مدن الضفة من اغتيالات واقتحامات واعتقالات.

وأضاف قاسم أنه "كان الأولى بالسلطة حماية المواطن الفلسطيني من تغول الاحتلال، بدل الانشغال بملاحقة ومصادرة فعاليات الفصائل الوطنية".

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