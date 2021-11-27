مساعد وزير الخارجية يصل الى فيينا

العالم - ايران

ويترأس باقري الوفد الإيراني في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي مع اعضاء مجموعة 1+4 والاتحاد الاوروبي الذي سیعقد بعد غد الاثنين 29 نوفمبر.

وكان باقري قد اكد في وقت سابق ان نجاح المفاوضات رهن بالإرادة الجادة والاستعداد العملي للطرف الآخر في رفع الحظر المفروض على ايران والمرتبط بالاتفاق النووي وسياسة الضغط الأقصى.

وحذر باقري من فشل المفاوضات اذا لم يتم رفع الحظر بشكل كامل، قائلا: ليس هناك ما يضمن أن الإدارة الامريكية الحالية لن تنسحب من الاتفاق مجددا كما فعلته ادارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

واكد انه لا سبب يدعونا للتراجع عن سياستنا النووية ما لم يلتزم الطرف الآخر ولا خيار أمام الولايات المتحدة سوى تقبل الواقع الجديد بشأن الاتفاق النووي.