شاهد.. الجزائريون يصوتون في الانتخابات المحلية المبكرة

العالم - الجزائر

الى المحطة ما قبل الاخيرة في عملية تجديد المجالس وبناء المؤسسات التي وعد بها الرئيس عبدالمجيد تبون، توجه الناخبون الجزائريون لاختيار ممثليهم في مجالس البلديات والولايات.

اربعة وعشرين مليون جزائري يحق له التصويت يختارون اعضاء المجالس البلدية من بين اكثر من مئة وخمسة عشر الف مرشحا، كما يختارون ممثلي مجال الولايات من بين نحو تسعة عشر الف مرشحا، وذلك وفق نمط انتخابي جديد خاضع لطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وتحت اشراف هيئة مستقلة للانتخابات وذلك للمرة الاولى في البلاد.

وكانت عملية التصويت في الانتخابات المحلية قد انطلقت الأربعاء الماضي في المناطق النائية، وذلك غداة نهاية حملة انتخابية اتسمت بالفتور في العاصمة و مناطق اخرى، الا انه يتوقع ان تتحسن نسبة التصويت مع اعلان احزاب سياسية معارضة ومنطقة القبائل مشاركتها بعد مقاطعتها الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية.

وبينما تراهن الاحزاب السياسية في الكثير من البلدات والولايات الجزائري على العامل القبلي للفوز في الانتخابات المبكرة بسبب استمرار دور القبيلة وتاثيرها في حسم نتائجها، لكن يظل الرهان الحقيقي بحسب محللين سياسيين يتعلق بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية للمواطن ما ينذر باتساع الاحتجاجات النقابية.