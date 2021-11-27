سورية تشارك في فعاليات البازار الدبلوماسي الخيري بباكستان

العالم-سوريا

وتضمنت المشاركة السورية عرض مجموعة واسعة من المنتجات والمأكولات والمنتجات العصرية والأثرية السورية العريقة التي عكست عمق التاريخ الثقافي للشعب السوري.

وقال القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة السورية في إسلام آباد السفير مازن عبيد إن هذه المشاركة هي الأولى من نوعها لسورية منذ وقت طويل في باكستان لافتاً إلى أن الجناح السوري في البازار لاقى اهتمام الجميع وخاصة أبناء الشعب الباكستاني الصديق والأشقاء العرب المشاركين في البازار.

وأكد السفير عبيد أن المشاركة السورية عكست عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين فضلاً عن بلورتها لإنجازات المرحلة الحالية التي تشهد فيها العلاقات الثنائية تطوراً كبيراً على مختلف الصعد التعليمية والثقافية والسياحية.

وعرض المشاركون في البازار من مسؤولين باكستانيين وشخصيات دبلوماسية وجاليات عربية وغيرها منتجات وصناعات بلدانهم ليتم بيعها لمصلحة الجمعيات الخيرية بهدف تعزيز ثقافة التبرع والمساعدة لهذه الجمعيات.