الأسرى الفلسطينيون يناضلون لانهاء سياسة 'القتل البطيء'

العالم- فلسطين

وأوضح النادي، في بيان اليوم السبت، أن الأسرى نفذوا في عدة سجون مقاطعة لعمليات النقل بواسطة عربة "البوسطة" التي تُشكّل أبرز الأدوات التنكيلية الممنهجة الممارسة بحقّ الأسرى.

وأشار إلى أنَّ الأسرى في سجون "نفحة، ريمون، إيشل، وهداريم" يواصلون مقاطعتهم لما تسمى بـ"عيادة سجن بئر السبع".

وبيَّن أنّ هذه الخطوة تأتي بعد الجريمة التي نفّذتها إدارة السجون بحقّ الأسير سامي العمور الذي استشهد بتاريخ 18/11/2021، حيث يطالب الأسرى بنقل الأسرى المرضى بسيارة خاصة إلى المستشفى، وإنهاء رحلة العذاب "البوسطة".

ووفقًا لمجموعة من الشهادات التي نقلت عبر الأسرى؛ أكدوا أن إدارة السجون نفّذت جريمة بحق الشهيد العمور، من خلال نقله المتكرر عبر "البوسطة" وانتظاره لساعات طويلة قبل وصوله للمستشفى، إذ مكث 14 ساعة في معبار سجن "بئر السبع" ينتظر، قبل نقله إلى المستشفى رغم وضعه الصحيّ الصعب والخطير.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسرى ماضون في خطواتهم النضالية، وهي آخذة بالاتساع، وسيكون هناك برنامج وطنيّ لمواجهة سياسة الإهمال الطبيّ والقتل البطيء، من خلال الحوار القائم والمستمر بين الفصائل كافة.

وأشار إلى أنَّ الأسرى في سجن "نفحة" تمكنوا مبدئيا من الاتفاق مع إدارة السجون بعدم نقل أي أسير يعاني من مرض مزمن، أو تعرض لوعكة صحية مفاجئة عبر عربة "البوسطة".

وبيَّن أنّ الأسير العمور ضحية جديدة لجريمة الإهمال الطبي التي تُشكّل أبرز السياسات الممنهجة التي تسببت في السنوات القليلة الماضية باستشهاد أسرى.

وسبق الأسيرَ العمور في الشهر ذاته من العام الماضي، الأسير كمال أبو وعر من جنين الذي استشهد نتيجة للإهمال الطبي، إضافة إلى الأسير حسين مسالمة الذي استشهد بعد الإفراج عنه بمدّة وجيزة خلال هذا العام.

يُشار إلى أنّ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ نحو (550).