السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: اعفاء المدير العام للشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما

السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تعز.. إحراق صور 'منصور هادي' بعد وصول القمح لاسعار خيالية

الامن الإيراني: اعتقال 67 من العناصر الرئيسية لأحداث الشغب في اصفهان

الأسرى الفلسطينيون يناضلون لانهاء سياسة 'القتل البطيء'

ايران.. رؤساء السلطات الثلاث يؤكدون على التحرك لحل المشاكل الاقتصادية

سورية تشارك في فعاليات البازار الدبلوماسي الخيري بباكستان

رئيسي يوجه باستمرار التطعيم ضد كورونا لتحقيق الوضع المطلوب في البلاد