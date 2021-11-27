أهالي المعتقلين القاصرين في سجن بحريني يطالبون بإنقاذهم

العالم- البحرين

وبحسب ما نشرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين عبر تويتر، فإن الأهالي طالبوا بالاستجابة لمطالب القاصرين أو إطلاق سراحهم “قبل فوات الأوان وتدهور صحتهم أكثر من الآن”.

وكتبت المنظمة: “بعد دخول صغار المحكومين [في سجن الحوض الجاف البحريني] اليوم التاسع من إضرابهم عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة وبعد تجاهل الأمانة العامة للتظلمات مطالب الأهالي، يصعّد الأهالي تحركهم للمطالبة بالاستجابة لمطالب السجناء القاصرين أو إطلاق سراحهم على الفور قبل فوات الأوان وتدهور صحتهم أكثر من الآن”.

والأسبوع الماضي، أصدرت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، تقريرا تناول واقع صغار المحكومين في سجن الحوض في البحرين، مشيرا إلى أنه يدحض ما جاء في قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، الذي أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 15 فبراير/ شباط 2021.

وقالت المنظمة إنه منذ إصدار قانون العدالة ودخوله حيز التنفيذ في أغسطس/ آب الماضي، لم تظهر آثاره على صعيد وقف الانتهاكات وسوء المعاملة التي يتعرض لها صغار المحكومين في “الحوض الجاف”،‏ وإن جميع القاصرين المذكورين في التقرير ارتُكبت بحقهم انتهاكات تخالف مواد عدة لكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا الخاصة بقانون معاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وذلك عبر تعريضهم لمحاكمات غير عادلة ولأسوأ أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة والحرمان من الاتصال بعائلاتهم وتوكيل محامٍ وإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة تحت التعذيب وحرمانهم من الرعاية الصحية وتعرضهم للتمييز وإهانة طائفتهم.