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الرئيس رئيسي: من الاهداف الاخرى للزيارة هي الاجتماع مع الرئيس التركماني وكبار مسؤولي تركمنستان

السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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