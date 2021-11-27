السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول طبي يفند الانباء حول سقوط قتيل في احداث الشغب باصفهان

مسؤول طبي يفند الانباء حول سقوط قتيل في احداث الشغب باصفهان
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

فند مسؤول طبي الانباء التي تم تناقلها بشان سقوط قتيل في احداث الشغب التي شهتها مدينة  أصفهان یوم أمس

العالم - ايران

ونفى المتحدث باسم جامعة اصفهان للعلوم الطبية نور الدين سلطانيان سقوط اي ضحايا واضاف : وفقا لآخر التقارير والاستفسارات ، تم إخراج جميع الجرحى ، بمن فيهم عناصر قوى الامن الداخلي ، الامن ومثيري الشغب الذين كانوا يعانون من مشاكل جزئية ولم يبق سوى 19 شخصا يعانون من مشاكل في العيون يتم علاجهم حاليا .

وتابع سلطانيان: في أحداث أمس أصيبت سيارتا إسعاف طوارئ بشكل طفيف ولم يصب أي من أفراد الطوارئ.

وأكد قائلا : من الضروري أن يتابع المواطنون الأخبار المتعلقة بمصابي حوادث الأمس فقط عبر وسائل الإعلام الوطنية ووكالات الأنباء والقنوات الرسمية ، وعدم الالتفات إلى الإشاعات في الفضاء الإلكتروني.

يشار الى ان حشدا من مزارعي محافظة اصفهان نظموا تجمعا احتجاجيا في مدينة اصفهان انتهى بعد اتفاقهم مع مسؤولي المحافظة حول كمية المياه التي سيتم اطلاقها من السدود لحل مشكلة شحة مياه المزارع في المنطقة. لكن جمعا من مثيري الشغب والمندسين الذين لا ينتمون الى المزارعين حاولوا امس ركوب موجة الاحتجاجات واطلاق شعارات لا علاقة لها بالمشاكل الجارية في المحافظة ما استدعى تدخل قوى الامن الداخلي لتفريق المجتمعين باستخدام الغاز المسيل للدموع بعد ان رفضوا الندااءات التي وجهت اليهم للتفرق .

روابط ذات صلة

تجمع لاهالي مدينة اصفهان للمطالبة بحل مشكلة الجفاف

الامن الإيراني: اعتقال 67 من العناصر الرئيسية لأحداث الشغب في اصفهان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..قوة المقاومة دفعت الكيان الصهيوني للستجداء من عرابه

العراق..تسجيل انخفاض كبير في وفيات كورونا

مصر تثأر من الاخوان المسلمين الأموات !

الصحة البريطانية تعلن اكتشاف إصابتين بالمتحور أوميكرون في بريطانيا

وزير عراقي يؤكد على الاستفادة من التجربة السورية في مجال الصناعة

الجيش السوداني يصد هجوما إثيوبيا على الحدود الشرقية