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رئيس الاركان الايرانية اللواء باقري: نحذر الاعداء من أي مغامرة لشرعنة وجودهم غير المشروع في المنطقة لاسيما في الخليج الفارسي وبحر عمان

السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

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