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شاهد...مراسل العالم يتحدث عن آخر مستجدات الانتخابات المحلية في الجزائر

السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في الجزائر ان المشاركة في الانتخابات البلدية الجزائرية مقارنة بالانتخابات التشريعية أكبر واوسع وسط مشاركة واسعة للمواطنين.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم، ان في انتخبات سنة 2017 وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية الى حدود 46 بالمئة، لذا التفائل بالمشاركة الواسعة في إنتخابات اليوم يبنى على ذلك.

واضاف: ان جبهة المستقبل تعتبر احد الاحزاب النشطة في الساحة الجزائرية وحققت نتائج مبهرة في الانتخابات التشريعية الماضية.

وقال السيد حاج بالغوثي وهو مدير الحملة الوطنية على المستوى الوطني لقناة العالم: " ان العملية الانتخابية الصباحية يمكن وصفها بالعملية العالية، وهناك اقبال من المواطنين من كل الفئات والمشاكل لا ترقى الى المستوى المشاكل، انما هي عملية عادي تحدث في كل العمليات الانتخابية".

هذا وقد يواصلُ الناخبون الجزائريون الإدلاءَ بأصواتِهم في الانتخابات المحلية المبكرة وسْطَ توقعاتٍ بمشاركةٍ واسعة من قبل الناخبين. وهذه ثالثُ انتخاباتٍ تجري في عهد الرئيس عبد المجيد تبون الذي وعدَ بتغييرِ كلِ المؤسساتِ الدستورية الموروثة من العهد السابق.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق.....

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