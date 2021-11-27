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العراق.. السيطرة على حريق المخزن التجاري الكبير وسط بغداد

العراق.. السيطرة على حريق المخزن التجاري الكبير وسط بغداد
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

اعلنت فرق الدفاع المدني في العراق، مساء السبت،عن اخماد حريق المخزن التجاري الكبير وسط العاصمة بغداد.

العالم-العراق

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مخزن بمساحة الف متر يحتوي على كميات كبيرة من الادوات والاجهزة المنزلية مقسم الى تسعة محلات تجارية مشيد من الواح "الچينكو" غير نظامي في منطقة الوزيرية مقابل الجامعة المستنصرية وسط بغداد الرصافة".

واضاف البيان،ان "مديرية الدفاع المدني استنفرت لتوجه عشرة فرق اطفاء بكامل طواقمهما ومعداتها من اجل حصر وتطويق النيران حتى تمكنت من ابعاد خطر انتشار الحريق الى المخازن التجارية المجاورة لموقع الحادث لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المخازن المحترق لتنهي الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر .

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العراق.. السيطرة على حريق المخزن التجاري الكبير وسط بغداد

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