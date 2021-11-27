الرئيس الايراني: نعطي الأولوية للتعاون مع دول الجوار والمنطقة

العالم - ايران

ضمن اشارته الى شعار المؤتمر " نتعاون معا من اجل مستقبل افضل، قال آية الله رئيسي: الهدف من هذا الاجتماع هو مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها في الماضي وكذلك لاتخاذ قرارات بشأن المستقبل.

واضاف: : من أهداف هذه الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مع قادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، ومن سياساتنا المهمة والتي ذكرناها عدة مرات، أننا نعطي الأولوية للتعاون مع دول الجوار والمنطقة، ونعتقد أن هذه العلاقات يمكن أن تكون دائمًا مؤثرة من أجل التنمية الاقتصادية المناسبة ، وهذا النوع من العلاقات مؤثر أيضًا للدول المجاورة.

واردف الرئيس الايراني: لقد جعلنا سياسة الجوار محور عملنا ولدينا دائمًا أفكار وخطط لها، وخلال هذه الزيارة سنلتقي ونتباحث مع رئيس البلد المضيف والمجاور تركمانستان.

واضاف رئيسي: في اللقاءات الثنائية التي سنعقدها مع مسؤولي تركمانستان، سنناقش القضية الهامة للغاز والترانزيت وغيرها من القضايا الهامة بين البلدين.

وأعرب الرئيس الايراني عن أمله في نتائج هذه الزيارة، وقال: أعتقد أن هذه الزيارة ستكون عاملا مؤثرا للتعاون الإقليمي والعلاقات الثنائية مع دول الجوار.