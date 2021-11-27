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لبنان: توصية بإعطاء لقاح فايزر من سن 12 سنة وما فوق

لبنان: توصية بإعطاء لقاح فايزر من سن 12 سنة وما فوق
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس اللجنة الوطنية للقاح كوفيد 19في لبنان الدكتور عبد الرحمن البزري أنَّ اللجنة أوصت بإعطاء مختلف الفئات العمرية من سن 12 سنة وما فوق لقاح فايزر، وذلك تسهيلا لعملية تلقيح طلاب المدارس والجامعات والجهازين التعليمي والإداري.

العالم_لبنان

وأضاف البزري اليوم السبت في بيانٍ: كما أوصت اللجنة العلمية المختصة بإعطاء إذن الإستخدام الموقت للقاحين جديدين مقدمةً لدخولهما إلى لبنان، وذلك في إطار الحملة الهادفة إلى رفع مستوى نسبة التلقيح في المجتمع عند اللبنانيين وغير اللبنانيين.
ولفت إلى وجود بعض المناطق اللبنانية وبعض الفئات التي ما زالت نسبة التلقيح فيها منخفضة، رغم وصول اللقاحات إليها مما يستدعي من مختلف اللجان والهيئات المشاركة في عمليات التلقيح وتفعيل وإعادة تقييم الخطوات المتخذة، خصوصًا وأننا على أبواب موسم الشتاء، وموسم الفيروسات التنفسية الأخرى.
ودعا البزري المواطنين إلى التحلي بالوعي الإجتماعي والمسؤولية الوطنية، والتقيُّد بالإرشادات الصحية، وضرورة التلقيح من أجل العبور إلى موسم أعياد آمن.

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