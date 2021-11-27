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مبادرة حزب الله: 10 ملايين دولار للمازوت في المرحلة الأولى .. والثانية بعد أيام

مبادرة حزب الله: 10 ملايين دولار للمازوت في المرحلة الأولى .. والثانية بعد أيام
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

بسبب الانهيار الاقتصادي والحصار الأميركي وعدم توفر مادة المازوت في لبنان قرر حزب الله استيراد المازوت وتقديمه للشعب اللبناني على شكل هبات ومازوت مدعوم للمساهمة في تخفيف معاناة الناس.

العالم_لبنان

المرحلة الاولى: هبات لفئات محددة، ومازوت مدعوم للمؤسسات الخاصة بدأت في أيلول وانتهت قبل أيام في تشرين الثاني.
قيمة الهبات المجانية من مادة المازوت بلغت مليونين وستمائة ألف دولار
استفادت منها: دور العجزة، المستشفيات الحكومية، أفواج الإطفاء، البلديات والصيادون

كلفة فارق المازوت المدعوم بلغت سبعة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف دولار
استفاد منها المواطنون بطريقة غير مباشرة عبر تسليم المازوت للمولدت الكهربائية والتعاونيات...إلخ

مجموع ما قدمه الحزب في المرحلة الأولى بين دعم وهبات بلغ أكثر من عشرة ملايين دولار

المرحلة الثانية: تبدأ مع بداية كانون الأول

سيُقَدَّم المازوت للتدفئة للقاطنين في القرى الواقعة على ارتفاع 500 متر فوق سطح البحر وما فوق

سيكون السعر للبرميل الواحد أقل بمليون ليرة عن السعر الرسمي

التوزيع سيكون عبر بلديات القرى المستهدفة.

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