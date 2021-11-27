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الأناضول:الرئيس التركي يأمر بفتح تحقيق في تلاعب محتمل بالعملة بعد هبوط الليرة بشدة إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار الأسبوع الماضي

السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

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