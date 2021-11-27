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دولة القانون: بلاسخارت تجاوزت صلاحياتها وبدأت تتدخل في الشأن الداخلي

دولة القانون: بلاسخارت تجاوزت صلاحياتها وبدأت تتدخل في الشأن الداخلي
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

اكد ائتلاف دولة القانون، السبت ، ان ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت تجاوزت صلاحياتها وهي لا تمتلك حق القرار بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

العالم-العراق

وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود في تصريح لـ"المعلومة"، ان” مهمة جنين بلاسخارت هي تقديم الاستشارة فقط بما يخص اجراء الانتخابات ولا شيء اخر معنية به بعد انتهاء الانتخابات”، مشيراً الى انها” تحاول الذهاب بالعملية السياسية الى ارض خصبة تزرع بها بذور الموامرة”.

ولفت الى انها “تجاوزت صلاحياتها وبدأت تتدخل في الشأن الداخلي للبلد والحكومة العراقية تسمح لها بذلك” مبيناً ان “تدخلها في العملية السياسية بهذه الطريقة هو جزء من المؤامرة الامريكية التي تستهدف العراق”.

وقال رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي في تصريح لـ” المعلومة “، إن “تقرير ممثلة الامم المتحدة جنين بلاسخارت لم ينقل حقائق الجهتين الفائزة والخاسرة”، مشيراً الى أن “الكتل السياسية هي من تعترف بالانتخابات وليس المجتمع الدولي لذلك ضرورة نقل حقائق الطرفين مهمة جدا ويجب ان تقدم للقضاء”.ان

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دولة القانون: بلاسخارت تجاوزت صلاحياتها وبدأت تتدخل في الشأن الداخلي

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