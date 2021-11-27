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جدية ايران التوصل لاتفاق لإلغاء الحظر، وتداعيات سلالة كورونا الجديدة

جدية ايران التوصل لاتفاق لإلغاء الحظر، وتداعيات سلالة كورونا الجديدة
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة... تأكيد وزيرُ الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان أنّ بلادَه وفرت الظروفَ المناسبةَ لاتفاقٍ جيدٍ وسريعٍ لالغاءِ الحظر، معرباً عن أملهِ في أنْ تتمكنَ الأطرافُ الأخرى من اتخاذِ خطواتٍ أساسيةٍ وناجحةٍ الى الأمام.

العالم- خاص بالعالم

في الأثناء يزور مساعدُ وزيرِ الخارجيةِ الإيراني للشؤونِ السياسية علي باقري كني العاصمةَ النمساوية فيينا للمشاركةِ في الجولةِ الجديدة من مفاوضاتِ إحياء الاتفاق النووي التي ستُعقَد الاثنين.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. تحذير منظمةُ الصحةِ العالمية مِنْ اَنْ "اوميكرون" المتحورَ الجديد من وباءِ كورونا هو الاشدُ عدوى، فيما يتزايد القلق في أوروبا إزاءه، مع اكتشاف ألمانيا إصابة مشتبهًا بها بأوميكرون وهولندا نحو ستين إصابة بكوفيد بين مسافرين قادمين من جنوب إفريقيا.

وحذرتْ منظمةُ الصحة الأوروبية من تفشي المتحورِ"أوميكرون" في القارة التي تشهدُ موجةً خامسة من كورونا .

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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