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رئيس المكتب السياسي لحركة لحماس اسماعيل هنية:قرارات تصنيف حماس وحزب الله على لوائح "الإرهاب" أوسمة شرف على صدورنا جميعًا

السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

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