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اسماعيل هنية: نأسف لزيارة وزير الارهاب الصهيوني إلى المغرب والاعلان عن اتفاق أمني لأنَّ المغرب كان عبر التاريخ في قلب القضية الفلسطينية

السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

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