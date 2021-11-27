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شاهد..هكذا سارت الانتخابات المحلية بالجزائر

السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

هي عملية إنتخابية، لآخر لبنات إستكمال البناء المؤسساتي للدولة الجزائرية، بعد الحراك الشعبي، وحلقة أخرى من حلقات فلك التغيير وآخر مرحلة من مراحل الإصلاح الذي وعد به الرئيس عبدالمجيد تبون عشية إنتخابه رئيسا للبلاد، مجنبا بذالك الدولة الجزائرية مخاطر الدخول في مرحلة إنتقالية.

العالم - مراسلون

وطالبت بها بعض الأطراف من الحراك الشعبي، وبدعم من بعض القوى الدولية المشبوهة، وهو ما أضفى إرتياحا كبيرا على الرئيس تبون الذي حول تصريحه بعد الإدلاء بصوته إلى ندوة صحفية.

رئيس حركة البناء الوطني أحد رواقد تيار الإخوان المسلمين في الجزائر، عبدالقادر بن قرينة عبر بالإرتياح نفسه، مطالبا بضرورة صيانة صوت الناخب والحفاظ على شفافية ونزاهة العملية العملية الإنتخابية.

وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إعتبره يوما كبيرا في تاريخ الجزائر، وهذا ونشير إلى غاية إعداد هذا التقرير، العملية تجري في سلاسة طبيعية دون تسجيل حوادث تذكر.

يبقى الرهان الاكبر لدى الطبقة السياسية الجزائرية، سلطة ومعارضة هو الدافع للمشاركة الشعبية باقصى مدى، بعد ان اصبح العزوف الانتخابي يشكل هاجساً، للنخبة الجزائرية السياسية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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