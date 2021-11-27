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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يلتقي نظيره التركمنستاني قربان قولي بردي محمّدوف في عشق اباد التي يزورها لحضور قمة ايكو للتعاون الاقتصادي

السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

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