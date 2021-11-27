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شاهد... ثروات السودان الهائلة وسط استغلال عربي وغربي

السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

يزخر السودان بثروات طبيعية هائلة منها الذهب والبترول اضافة الي ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية الخصبة والتي لم تستغل بعد، لذا تهافتت العديد من الدول العربية والغربية علي هذه الثروات وبطرق غير شرعية.

العالم - مراسلون

واصبح الذهب يهرب علي مرأي ومسمع الجميع الي بعض الدول العربية والغربية ليذهب العائد لأصحاب المصالح الضيقة، في حين تزداد معاناة المواطن السوداني بحثًا عن لقمة العيش حتي ضاق ذرعًا بهذا الفساد وخرج طواعية الي الشوارع بحثا عن الحرية والمدنية.

وعقب الانقلاب العسكري الاخير في 25 من اكتوبر الماضي الذي قام به الفريق عبد الفتاح البرهان وما تلاه من اعتقالات لم يسلم منها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تحت مسمي الاقامة الجبرية، ومرورًا بتوقيع إتفاق سياسي خسر فيه حمدوك تفويض الشارع السوداني، كل هذه التداعيات يري الكثير من القيادات السياسية والفكرية والدينية انه تم التخطيط لها مسبقًا من قبل الكيان الاسرائيلي المحتل والولايات المتحدة الامريكية وبعض من الدول العربية.

وفطن الشعب السوداني الي كل تلك المؤامرات الداخلية والخارجية التي تحاك ضد بلده، فآثر الخروج الي الشوارع عبر المسيرات والتظاهرات بحثًا عن الحرية والسلام والعدالة في ظل المدنية.

يقوا الشعب السوداني انه يعرف قيمة الارض الذي يعيش عليها، ويعرف الثروات التي تكمن فيها، والتي لم تستغل الا من الخارج غرباً وعربا لذها يخرج الى الشارع ليأتي بمن يستحق ان يحكم هذه البلاد.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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