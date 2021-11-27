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الخارجية الايرانية: وزير الخارجية أمير عبداللهيان يلتقي نظيره الاذربيجاني على هامش اجتماع قمة ايكو للتعاون الاقتصاديالخارجية الايرانية

السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

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