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العراق: الديمقراطي الكردستاني يبين موقفه من تشكيل الحكومة المقبلة

العراق: الديمقراطي الكردستاني يبين موقفه من تشكيل الحكومة المقبلة
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد الحزب الديمقراطي في كردستان العراق، السبت، بان الكتل تنظر إلى الحوارات الشيعية-الشيعية وما ستؤول إليه من نتائج بشأن تشكيل الحكومة.

العالم-العراق

وقال عضو الحزب، ماجد شنكالي، إن “قوى الإطار أعلنت عن امتلاكها أكثر من 90 مقعدا وهذا الأمر قد يعطيها الأولوية في تشكيل الحكومة بالطريقة التي تريدها أغلبية أو توافقية”.

ولفت إلى أن “البيت الشيعي بيده الحلول وتسريع تشكيل الحكومة كون رئاسة الوزراء لهم وبالتالي فان كل الكتل الأخرى ستكون مع من يشكل الحكومة آو يركن إلى المعارضة”.

وأشار إلى أن “هناك تعويل كبير على الشخصيات البارزة في الكتل الشيعية وغيرها ممن تمتلك ثقلا سياسيا كبيرا في الحكومة بإمكانها أن تلعب دورا مهما ومحوريا في عملية تقريب وجهات النظر بين الأطراف الشيعية كافة”.

وتستمر الحوارات بين الكتل الشيعية في الإطار التنسيقي والتيار الصدري والقوى الأخرى للتوصل إلى صيغة توافقية يكون من خلالها عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

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