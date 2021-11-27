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مراسل العالم: قتلى وجرحى نتيجة انفجار سيارة مفخخة في دوار الشهداء وسط مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي في سورية

السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

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