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البحرين تدرج 4 دول إفريقية على القائمة الحمراء لكورونا ... تعرف عليها

البحرين تدرج 4 دول إفريقية على القائمة الحمراء لكورونا ... تعرف عليها
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات البحرينية، السبت، إدراج 4 دول إفريقية جديدة على القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا في إجراء تم اتخاذه على خلفية مخاوف من انتشار سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا.

العالم-البحرين

ونقلت وكالة "بنا" الرسمية أن شؤون الطيران المدني قررت، بناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بتحديث القائمة الحمراء، إدراج أربع دول فيها لتشمل كلا من مالاوي وموزمبيق وزامبيا وأنغولا إضافة إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقا، وهي جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني.

ونوهت شؤون الطيران المدني بأنه سيتم الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بينهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون البحرين بشكل مؤقت.

وأوضحت أن القرار يستثنى منه المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في المملكة، كما أنه سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات الأخرى التي جرى الإعلان عنها مسبقا للقادمين المسموح لهم بدخول البحرين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها وتجاوز 80 مصابا.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة قادرة على مقاومة اللقاحات.

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البحرين تدرج 4 دول إفريقية على القائمة الحمراء لكورونا ... تعرف عليها

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