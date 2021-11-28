اجراءات جديدة للمغرب.. على الأطفال تقديم فحص PCR لدخول المملكة

العالم - المغرب

ويُعفى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات من أي شرط من شروط الوصول.

وبالنسبة للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 12 سنة فما فوق، تم تصنيف البلدان لثلاث قوائم، بلدان القائمة A , b ,c .

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه سيكون الأشخاص القادمون من القائمة A مطالبين بتقديم شهادة تفيد بأن الشخص قد تم تطعيمه بالكامل ضد كوفيد.

فيما يتوجب على الأشخاص القادمين من بلدان القائمة B تقديم شهادة تفيد بأن الشخص قد تم تطعيمه بالكامل ضد كوفيد وتقديم النتيجة السلبية لاختبار PCR لم تمر عليها أقل من 48 ساعة.

كمايحظر على الأشخاص القادمين بلدان القائمة C دخول الاراضي المغربية ، سواء بشكل مباشر أو حتى من خلال دولة أخرى.

وأضافت البيان أنه على جميع المسافرين ملء البطاقة الصحية للركاب، ليتم تنزيلها عبر الإنترنت قبل الصعود إلى الطائرة كما يتم توزيعها أيضا على متن الطائرة أو السفينة ويكون موضح بها بالأساس عنوان المسافر ورقم هاتف لتحديد مكانه، إذا لزم الأمر خلال الأيام العشرة التي تلي وصوله إلى المغرب.

واوضح البيان بانه عند الوصول ، ستتم مراقبة درجة الحرارة بشكل منهجي مرتين والقيام بالفحص السريع. وإذا كان الاختبار السريع إيجابيا عند الوصول سيتم التكفل بالمغاربة والأجانب المقيمين في المغرب القادمين من بلدان القائمة A، إذ سيخضعون للحجر لمدة 10 أيام، وفقا للبروتوكول المعمول به.

وأكد البيان على أن وزارة الصحة "لن تسمح لأي مسافر آخر تظهر نتيجة إيجابية عند الوصول بالدخول إلى المغرب ".