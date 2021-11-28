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واشنطن تشيد بشفافية جنوب إفريقيا حول 'أوميكرون'

واشنطن تشيد بشفافية جنوب إفريقيا حول 'أوميكرون'
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تقديره لعلماء جنوب إفريقيا بعد "تعرفهم السريع" على متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

العالم - الأميركيتان

وجاء ذلك خلال مكالمة أجراها بلينكن مع نظيرته من جنوب إفريقيا ناليدي باندور، وفق ما ذكره بيان للخارجية الأمريكية.

وأوضح البيان أن بلينكن أشاد بحكومة جنوب إفريقيا لـ"شفافيتها في مشاركة هذه المعلومات، والتي يجب أن تكون بمثابة نموذج للعالم".

كما شدد الوزير الأمريكي على "أهمية استمرار الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي وجنوب إفريقيا للمساعدة في تطعيم السكان ومكافحة آثار الجائحة".

وكانت سلطات جنوب إفريقيا، التي أصبح مواطنوها فجأة أشخاصا غير مرغوب فيهم في جميع أنحاء العالم بعد رصد متحورة جديدة لفيروس كورونا في البلاد، اشتكت من أنها "تُعاقب" وتعامل بشكل غير عادل بسبب إبلاغها عن اكتشاف المتحور الجديد.

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