الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١
٠٤:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

صنعاء تؤكد على توفير الخدمات لأبناء مديرية منبه الحدودية

صنعاء تؤكد على توفير الخدمات لأبناء مديرية منبه الحدودية
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن "مهدي المشاط" ، الحرص على توفير الخدمات والمشاريع التنموية لأبناء مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

العالم - اليمن

جاء ذلك خلال لقائه أمس السبت، بعدد من مشايخ مديرية منبه وفي مقدمتهم عضوا مجلسي النواب علي علي المنبهي والشورى سلمان علي عوفان، والشيخ حسين حيان المنبهي ومشرف المديرية عبد السلام المنبهي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة، أوضاع المديرية واحتياجاتها من المشاريع والخدمات، ودور أبناء مديرية منبه في مواجهة العدوان والتحشيد إلى الجبهات في معركة التحرر والاستقلال.

ووجه الرئيس المشاط، السلطة المحلية في محافظة صعدة بالاهتمام بمديرية منبه وتوفير الخدمات الضرورية لأبنائها.

وأشاد بدور أبناء منبه وما سطروه من ملاحم بطولية في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.

وأشار الرئيس المشاط، إلى أهمية تظافر الجهود ودعم المبادرات المجتمعية لتنفيذ مشاريع خدمية تلبي احتياج المجتمع المحلي وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

روابط ذات صلة

المشاط يطالب الأمم المتحدة بالإضطلاع بدورها لإنهاء الحصار على اليمن

صنعاء تدعو الأمم المتحدة الى التراجع عن اخطائها في اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بسعر التكلفة.. رفع سقف تعبئة البنزين للسيارات في سوريا

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.. تجريم بريطانيا للمقاومة طوق نجاة للاحتلال

العراق.. استهداف رتل تابع للاحتلال الأمريكي في بابل

واشنطن تشيد بشفافية جنوب إفريقيا حول 'أوميكرون'

علاوة على دول خليجية.. السودان يمنع دخول القادمين من دول أفريقية بسبب 'أوميكرون'

حماس تدين الخطوة المغربية بتوقيعها اتفاقات مع الإحتلال