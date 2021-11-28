صنعاء تؤكد على توفير الخدمات لأبناء مديرية منبه الحدودية

العالم - اليمن

جاء ذلك خلال لقائه أمس السبت، بعدد من مشايخ مديرية منبه وفي مقدمتهم عضوا مجلسي النواب علي علي المنبهي والشورى سلمان علي عوفان، والشيخ حسين حيان المنبهي ومشرف المديرية عبد السلام المنبهي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة، أوضاع المديرية واحتياجاتها من المشاريع والخدمات، ودور أبناء مديرية منبه في مواجهة العدوان والتحشيد إلى الجبهات في معركة التحرر والاستقلال.

ووجه الرئيس المشاط، السلطة المحلية في محافظة صعدة بالاهتمام بمديرية منبه وتوفير الخدمات الضرورية لأبنائها.

وأشاد بدور أبناء منبه وما سطروه من ملاحم بطولية في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.

وأشار الرئيس المشاط، إلى أهمية تظافر الجهود ودعم المبادرات المجتمعية لتنفيذ مشاريع خدمية تلبي احتياج المجتمع المحلي وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة.