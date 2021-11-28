مسؤول عراقي يشيد بدور الأهالي في إحباط محاولة هروب سجناء

العالم-العراق

وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في تغريدة على تويتر "نُثمن الموقف البطولي لأهالي قرية الشيخ حمد وهبتهم لإلقاء القبض على الإرهابيين الهاربين من سجن التاجي، وتسليمهم للقوات الأمنية".

وكانت السلطات الأمنية العراقية، قد أعلنت، السبت، أن القوات الأمنية تمكنت من إحباط محاولة هروب ثلاثة سجناء في سجن التاجي المحصن، شمالي العاصمة، باعتقال اثنين من الهاربين وقتل الثالث.

وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان، إن قوة أمنية مشتركة من الجيش والشرطة أحبطت "محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن التاجي شمالي بغداد"، وأكدت تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.

وأضاف البيان أن القوة الأمنية فتحت "النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن، ولم يمتثلوا لأوامر القوة، حيث قتل أحدهم بينما استسلم الاثنان الآخران".

وقال رئيس الخلية اللواء سعد معن لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن السلطات شكلت "لجنة للتحقيق مع السجناء الذين تم القبض عليهم لكشف ملابسات عملية الهروب".