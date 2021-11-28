الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١
٠٦:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول عراقي يشيد بدور الأهالي في إحباط محاولة هروب سجناء

مسؤول عراقي يشيد بدور الأهالي في إحباط محاولة هروب سجناء
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

أشاد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، بدور سكان مناطق مجاورة لسجن التاجي شمالي بغداد، لدورهم في القبض على إرهابيين هاربين من السجن.

العالم-العراق

وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في تغريدة على تويتر "نُثمن الموقف البطولي لأهالي قرية الشيخ حمد وهبتهم لإلقاء القبض على الإرهابيين الهاربين من سجن التاجي، وتسليمهم للقوات الأمنية".

وكانت السلطات الأمنية العراقية، قد أعلنت، السبت، أن القوات الأمنية تمكنت من إحباط محاولة هروب ثلاثة سجناء في سجن التاجي المحصن، شمالي العاصمة، باعتقال اثنين من الهاربين وقتل الثالث.

وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان، إن قوة أمنية مشتركة من الجيش والشرطة أحبطت "محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن التاجي شمالي بغداد"، وأكدت تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.

وأضاف البيان أن القوة الأمنية فتحت "النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن، ولم يمتثلوا لأوامر القوة، حيث قتل أحدهم بينما استسلم الاثنان الآخران".

وقال رئيس الخلية اللواء سعد معن لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن السلطات شكلت "لجنة للتحقيق مع السجناء الذين تم القبض عليهم لكشف ملابسات عملية الهروب".

روابط ذات صلة

بالفيديو.. سجينان يكشفان خطة هروبهما من سجن التاجي في العراق

تفاصيل محاولة هروب 3 إرهابيين من سجن التاجي شمالي بغداد

العراق.. احباط محاولة هروب ثلاثة سجناء من سجن التاجي وقتل احدهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجيش اللبناني بصدد تنفيذ طيران ليلي بين قواعد جوية

الاردنيون غاضبون من اتفاقية 'الماء مقابل الكهرباء' مع الإحتلال

بالصور.. للمرة الثانية سياسية نيوزيلندية تتوجه للمستشفى بدراجة لولادة طفلها

مسؤول عراقي يشيد بدور الأهالي في إحباط محاولة هروب سجناء

الحلبوسي والعبادي يؤكدان ضرورة استمرار الحوارات بين الأطراف السياسية

حكومة المرتزقة تعلن الانفتاح على التطبيع مع كيان الإحتلال