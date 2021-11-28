الرئيس التركي: عازمون على رفع التجارة مع تركمانستان إلى 5 مليارات دولار

العام - تركيا

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس التركمانستاني قربانقلي بردي محمدوف، عقب اجتماعهما الثنائي والموسع بالعاصمة عشق أباد.

وأشار أردوغان إلى أنه تناول مع بردي محمدوف، العلاقات الثنائية بكافة أبعادها، مضيفا "تبادلنا وجهات النظر حول سبل تطوير تعاوننا في مجالات الطاقة والنقل البري والجوي".

وأردف "في إطار تعاوننا الاستراتيجي القائم على الشراكات التاريخية والثقافية، اتفقنا على إعطاء زخم جديد لعلاقاتنا في المجالات الإنسانية مثل التعليم والثقافة والشباب والرياضة".

وأضاف "عازمون على اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة حجم تجارتنا مع تركمانستان إلى 5 مليارات دولار في المرحلة الأولى".

وغادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البلاد متجها إلى تركمانستان، السبت، في زيارة رسمية.

وعقب اللقاءات مع الجانب التركمانستاني، من المنتظر أن يشارك أيضا في قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي الـ15، والتي تنعقد الأحد برعاية الرئيس التركمانستاني قربانقلي بردي محمدوف، تحت شعار "سويا نحو المستقبل".

ومن المنتظر أن يسلم أردوغان رئاسة الفترة الدورية المقبلة للمنظمة إلى نظيره بردي محمدوف، فضلا عن عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء الدول الأعضاء.