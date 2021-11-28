وزارة الخارجية الموريتانية تعلق على انتصاب بلادها في منظمة 'الفاو'

العالم - افريقيا

وذكر بيان للخارجية الموريتانية يوم السبت أن انتخاب موريتانيا لهذا المنصب سيمكنها من المساهمة الفعالة، باسمها وباسم المجموعة في تحقيق أهداف منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة، الهادفة إلى القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والفقر ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للعالم اجمع.

وكانت مجموعة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، وممثلة المجموعة في كل من برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الصناعية قد انتخبت موريتانيا نائبا لرئيس مجموعة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالمنظمة.