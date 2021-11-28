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غريب آبادي:

الاعلان عن الحكم الصادر في قضية اغتيال العلماء النوويين الايرانيين قریباً

الاعلان عن الحكم الصادر في قضية اغتيال العلماء النوويين الايرانيين قریباً
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

قال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية امين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية كاظم غريب آبادي إن عدلية محافظة طهران اكتملت التحقيقات القانونية في قضية اغتيال 4 من العلماء النوويين الايرانيين وسيتم الإعلان عن الحكم الصادر فيها قريبا.

العالم - ايران

وبمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاغتيال رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع الايرانية، الدكتور محسن فخري زادة الذي استشهد يوم 27 نوفمبر 2020 في هجوم ارهابي مسلح على سيارته في ضواحي طهران اضاف غريب ابادي : ان التحقيق الجنائي في قضية اغتيال العلماء النوويين الايرانيين على جدول أعمال مكتب المدعي العام في طهران، وتم رفع دعوى امام المحكمة في هذه القضية وسيتم رفع دعاوى قضائية أخرى قريباً.

وتابع مساعد رئيس السلطة القضائية: نتوقع متابعة هذه الجرائم والتحقيق فيها على الساحة الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأخرى ذات الصلة.

واكد غريب ابادي ان خدمات الشهيد فخري زادة خاصة في مجال المعرفة والخبرة النووية ستخلد في التاريخ، معتبرا اغتيال هذا العالم البارز، وباقي العلماء النووين جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

و انتقد غريب آبادي تقاعس وصمت المنظمات الدولية والدول التي تدعي محاربة الإرهاب تجاه هذه الجرائم.

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