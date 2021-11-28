إصابات بالمتحور "أوميكرون" في هذه الدول الاوروبية!

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وكالة الأنباء الإيطالية "لابريس" قالت إن "مواطنا إيطاليا قادما من موزمبيق ثبتت إصابته بمتحور أوميكرون، وصل روما يوم 11 نوفمبر، وعاد إلى منزله بالقرب من نابولي".

الوكالة أكدت إصابة 5 من أفراد أسرته، من بينهم طفلان في سن المدرسة، وتم عزلهم جميعا، وهم مصابون بأعراض خفيفة للمرض، كما تم تأكيد ظهور المتحور من مستشفى "ساكو"في "ميلانو".

بدوره معهد الصحة الوطني الإيطالي قال إن الرجل حاصل على جرعتي لقاح مضاد للفيروس، وفقا لوكالة "اسيوشيتدبرس".

إلى جانب ذلك، دعت وزارة الصحة الإيطالية جميع المناطق إلى تشديد متابعة الفيروس وتسلسله لاكتشاف حالات المتحور الجديد الذي ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا.

أما في ألمانيا، أكد معهد "ماكس فون بيتنكوفر" لعلم الأحياء الدقيقة ومقره بميونيخ، ظهور متحور أوميكرون لدى اثنين من القادمين على متن رحلة جوية من جنوب إفريقيا يوم 24 نوفمبر، وفقا لـ"أسيوشيتدبرس".

كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن رئيس المعهد، أوليفر كيبلر، قوله إن عملية متابعة تسلسل الجينوم لم تسكتمل بعد ، لكن "ثبت دون شك أنه المتحور الجديد".