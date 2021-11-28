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"يوسف نوري" يحصل على 194 صوتا في مقابل 57 صوتا وإمتناع 17 نائبا عن التصويت

الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

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