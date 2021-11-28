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5151 إصابة و8 حالات وفاة بكورونا في لبنان

5151 إصابة و8 حالات وفاة بكورونا في لبنان
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الصحة العامة  في لبنان في تقريرها اليومي، عن تسجيل 1515 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال 24 الساعة الأخيرة.

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وبالتالي اصبح عدد الحالات التراكمي هو 666768 اصابة، وعدد حالات الوفاة هو 8701

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