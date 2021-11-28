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دراسة صينية تحذر من تفش ضخم لكورونا إذا..

دراسة صينية تحذر من تفش ضخم لكورونا إذا..
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

قالت دراسة أجراها علماء رياضيات في جامعة بكين إن الصين قد تشهد أكثر من 630 ألف إصابة يوميا بكوفيد-19 إذا تخلت عن سياساتها الصارمة من خلال رفع قيود السفر.

العالم - أسيا والباسفيك

وقال العلماء في التقرير الذي نشره المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الصين لا تستطيع رفع قيود السفر دون وجود لقاحات أكثر كفاءة أو علاجات محددة بحسب "رويترز".

وبرأي التقرير فإن الإصابات اليومية الجديدة في الصين ستصل إلى 637155 على الأقل إذا تبنت استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الجائحة.

وأضاف أن الإصابات اليومية ستصل إلى 275793 إذا اتبعت الصين نفس نهج بريطانيا، وإلى 454198 إذا طبقت نهج فرنسا.

ولفت التقرير إلى أن "التقديرات كشفت احتمالا حقيقيا لتفشي المرض بشكل كبير، والذي من شبه المؤكد أن يتسبب في عبء لا يمكن للنظام الطبي تحمله".

وأضاف: "نتائجنا تثير تحذيرا واضحا بأنه، في الوقت الحالي، لسنا مستعدين لتبني استراتيجيات الانفتاح التي تعتمد فقط على فرضية مناعة القطيع التي تحفزها التطعيمات التي تنادي بها بعض الدول الغربية".

وباستخدام بيانات شهر أغسطس من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا قدر علماء الرياضيات النتائج المحتملة إذا تبنت الصين نفس أساليب مكافحة الأوبئة التي تتبعها تلك الدول.

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